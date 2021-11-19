Кабмін провокує нову кризу у відносинах з інвесторами через ситуацію із "зеленим" кредитом ЄС, - Bloomberg

"Суперечка навколо зелених тарифів та очевидне маніпулювання платежами за електроенергію в політичних цілях створювало проблеми уряду. Проблеми торкнулися того сектору, який залучив реальні прямі іноземні інвестиції. Була надія, що "зелені" облігації "Укренерго" і виплата всіх боргів перед виробниками поклала б край конфлікту, але, схоже, він тільки створив новий. DTEK Renewables готується до "правового захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та її інвестору", - повідомляє Bloomberg.

За оцінками агентства, скандал навколо затримки із розрахунками за боргами перед "зеленими" інвесторами в Україні лише розростається.

Агентство зазначає, що відновлювані джерела енергії є основою модернізації державного сектору енергетики. Згідно з декларованими планами уряду, частка ВДЕ в структурі генерації має досягти 25% від загального обсягу в найближчому майбутньому.