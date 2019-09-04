Кабмін може провести засідання в п'ятницю

Кабінет міністрів України може провести чергове засідання у п'ятницю, 6 вересня. Про це повідомляє РБК-України з посиланням повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Facebook.

Повідомляється, що під час засідання Кабмін планує провести кадрові призначення.

"В п'ятницю планують провести засідання Кабміну з кадрових питань (призначення)", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час засідання 4 вересня Кабмін планує розглянути питання про призначення представника уряду у Верховній раді. Представником Кабміну повинна стати Ірина Верещук.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабмін підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Таке рішення було прийнято під час засідання уряду.

Раніше повідомлялося, що уряд офіційно сформувало нові міністерства. Кабмін вирішив перейменувати 4 міністерства, а також об'єднати ряд міністерств. Зокрема, уряд на основі інформаційної політики Міністерства створило Міністерство культури, молоді і спорту.