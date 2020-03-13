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Кабмін проведе виїздне засідання з президентом

Новини » Політика     13.03.2020 - 10:08
Кабмін проведе виїздне засідання з президентом
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відбудеться онлайн-трансляція виїзного позачергового засідання

Сьогодні, 13 березня, відбудеться онлайн-трансляція виїзного позачергового засідання Кабінету міністрів за участі президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кабміну.

Зокрема, в рамках засідання буде презентовано реформу системи містобудування. За підсумками засідання відбудеться брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Засідання відбудеться 11:00 - 12:30.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив нового представника уряду в Верховній раді замість Олени Шуляк, яка подала у відставку.

Крім того, у Верховній раді з'явився текст законопроєкту №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України". Документом передбачається привести у відповідність до Конституції України положення регламенту ВР, якими регулюється порядок призначення та звільнення членів уряду.

Додамо, РБК-Україна сьогодні писало, що президент Володимир Зеленський скликає Ради національної безпеки та оборони через коронавірус. Тема засідання - це безпекова ситуація в країні.

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Новини України Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів України
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