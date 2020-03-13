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Кабмин проведет выездное заседание с президентом

Новости » Политика     13.03.2020 - 10:08
Кабмин проведет выездное заседание с президентом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Состоится онлайн-трансляция выездного внеочередного заседания

Сегодня, 13 марта, состоится онлайн-трансляция выездного внеочередного заседания Кабинета министров при участии президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Кабмина.

В частности, в рамках заседания будет презентована реформа системы градостроительства. По итогам заседания состоится брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля. Заседание состоится в 11:00 - 12:30.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил нового представителя правительства в Верховной раде вместо Елены Шуляк, которая подала в отставку.

Кроме того, в Верховной раде появился текст законопроекта №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины". Документом предусматривается привести в соответствие к Конституции Украины положение регламента ВР, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов правительства.

Добавим, РБК-Украина сегодня писало, что президент Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны из-за коронавируса. Тема заседания - это ситуация безопасности в стране.

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