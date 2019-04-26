Кабмін просить ВР прийняти закони щодо нового етапу децентралізації

Верховна рада має ухвалити низку законопроектів щодо нового етапу децентралізації, які стосуються засад адміністративно-територіального устрою України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку Генадій Зубко під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зубко нагадав, що реформа децентралізації була записана в коаліційній угоді.

"Хотів би звернути увагу народних депутатів, разом розпочата реформа децентралізації ще в грудні 2014 року, яка була записана в коаліційній угоді... Я думаю, що сьогодні ми повинні разом працювати над плануванням територій. Тому прошу сьогодні прийняти законопроект №6403, прошу прийняти закон №8051. Це засади адміністративно-територіального устрою України", - заявив Зубко.

Нагадаємо, в кінці 2018-го Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства підкреслювало, що у Верховній раді зареєстровано 4 пріоритетних законопроекти по новому етапу децентралізації.

Як писало РБК-Україна раніше, Зубко підкреслював, що закон №6403 "Про внесення змін до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", який Рада прийняла в листопаді 2017 року за основу, відкриває ОТО шлях управляти своїми територіями.

Додамо також, глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що в частині децентралізації влади в Україні необхідно внести конституційні зміни.