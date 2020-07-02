Кабмін просить у Ради ще 2 млрд гривень на ліквідацію наслідків повеней

Кабінет міністрів пропонує виділити додаткові кошти на подолання наслідків повеней на заході України. Проект змін до держбюджету схвалений на позачерговому засіданні уряду.

Про це представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан написав на своїй сторінці у Facebook.

Він за зазначив, що відповідний проект закону внесений до парламенту.

"Уряд пропонує додатково виділити 2 мільярди гривень з метою забезпечення фінансування заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобіганню виникненню інших надзвичайних ситуацій", - написав він.

За його даними, крім того, Кабінет міністрів прийняв постанову № 543 "Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", яка дозволяє пришвидшити низку процедур під час розпорядження та виділення коштів з резервного фонду у разі надзвичайних ситуацій.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін схвалив заходи з подолання наслідків стихії в західних областях.

Нагадаємо, Італія передала Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней у західних областях.