Кабмин предлагает повысить акциз на табачные изделия, начать хотят уже с июля

По его словам, Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия".

В документе №11090 предлагается с 01 июля этого года по 31 декабря 2027 года ежегодно повышать ставки акцизного налога на табачные изделия для приведения их к указанному минимальному уровню. Кроме того, предлагается определить денежную единицу измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро.

В то же время Кабмин предлагает установить ослабление на период военного положения ограничения накопления объемов табачных изделий на складах перед повышением ставок акцизного налога. В частности, путем увеличения установленного размера среднемесячного объема реализации на таможенной территории Украины табачные изделия со 115 до 120 процентов.

Что этому предшествовало?

В пятницу, 15 марта 2024 года, Кабмин одобрил данный законопроект, который внесет изменения в Налоговый кодекс в части повышения ставок акцизного налога на табачные изделия.

Как пояснили в Министерстве финансов, пересмотр акцизов на табачные изделия происходит для гармонизации украинского законодательства с требованиями Европейского Союза.

В частности, с 2018 года в Украине утвержден план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Он должен был обеспечить выполнение требований Директивы ЕС по минимальному акцизному налоговому обязательству до 2025 года не менее 90 евро за 1000 сигарет.

Но из-за процессов девальвации, также вызванных войной, в 2025 году акциз на сигареты достигнет лишь уровня 70 евро.

Поэтому действующий график не позволяет достичь уровня налогообложения, установленного в ЕС. Это и вызвало необходимость пересмотреть ставки акцизного налога. При этом выражение ставок акцизного налога на табачные изделия в евро рекомендовано МВФ и предусмотрено Национальной стратегией доходов.

В министерстве считают, что принятие данного законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет:

в 2025 году на 612 млн. гривен;

в 2026 году на 5001 млн гривен;

в 2027 году на 9379 млн гривен;

в 2028 году на 13 852 млн. гривен.

Директива Евросоюза 2014/40

Принятие комплексного антитабачного Закона №1978 в декабре 2021 соответствует евроинтеграционной политике Украины в сфере здравоохранения.

Его нормы базируются на положениях Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и имплементируют положения директивы 2014/40/ЕС, реализация которой снизила распространенность курения в Европейском Союзе.

Основные положения директивы №2014/40/ЕС, внедряемые настоящим Законом:

Запрет ароматизированных сигарет и табака для самокруток (с 11 июля 2023 г.).

Более заметны предупреждения о вреде курения на пачках сигарет - их размер увеличится до 65% от площади пачки (с 2024 года).

Требование предоставлять в Госпродпотребслужбу информацию об ингредиентах, содержащихся в табачных изделиях (с 1 июня 2022 года).

Введение медицинских предупреждений потребителей на электронных сигаретах и жидкостях, требования к упаковке электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, медицинских предупреждений потребителей и требования к упаковке травяных изделий для курения, а также медицинских предупреждений потребителей с 1 июня 2022 года).

Полный запрет на рекламу и стимулирование продаж устройств для потребления табачных изделий, электронных сигарет, а также табачных изделий (с 11 июля 2023 года).

Макеты, как будут выглядеть медицинские предупреждения на пачках сигарет с 11 января 2024 года, можно просмотреть по ссылке.

Напомним, что сигареты в Украине дорожают каждый год. С начала 2024 г. цены на них выросли на 11,1% до 91,8 гривны за пачку при общей инфляции 2,5%.

В сентябре этого года РБК-Украина писала, что в текущем году правительство также планирует значительно повысить акцизы на сигареты.

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