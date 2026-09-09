Кабмин предлагает новые правила взыскания долгов с пенсий, - нардеп

Взыскание долгов с пенсий

Нардеп отметила, что Кабмин разрабатывает в законопроекте одну из норм об усилении защиты прав человека во время принудительного исполнения решений.

"Среди прочего правительство предлагает изменить правила принудительного взыскания средств с пенсий. После всех отчислений пенсионеру должны оставить как минимум прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. Сегодня это 2595 гривен в месяц", - говорит она.

По словам Василевской-Смаглюк, сейчас закон устанавливает максимальный размер отчислений с пенсии:

до 50% в случае взыскания алиментов, возмещения отдельных видов вреда и в других случаях,

до 20% по другим видам взысканий.

Однако отдельной гарантии по поводу минимальной суммы, которая должна остаться человеку после таких отчислений, нет, отметила нардепка.

Она сообщила, что законопроект добавляет два важных условия. Так, отчисления можно будет производить, только если пенсия превышает установленный законом прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

"И даже в этом случае после отчисления пенсионеру не может остаться меньше прожиточного минимума. Так что установленные законом 50% или 20% остаются предельными размерами взыскания", - уточнила она.

Но если применение такого процента уменьшит выплату ниже прожиточного минимума, удержать всю эту сумму будет нельзя, добавила Василевская-Смаглюк.

"При этом сам долг никуда не исчезает. Законопроект не освобождает пенсионеров от исполнения судебных решений, а устанавливает границу, ниже которой пенсию во время принудительного взыскания уменьшать нельзя", - говорит она.