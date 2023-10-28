Как записаться онлайн в пенсионный фонд Украины: инструкция

Кабмин опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто хочет онлайн записаться в территориальное управление ПФУ. Для этого нужно:

1. Войти в свой личный кабинет на сайте фонда. Для этого нажмите "Вход". Выберите "Дія Підпис" или "За Id.Gov.Ua". По умолчанию там стоит "физическое лицо". Подтвердите действие в приложении или на сайте.

Если у вас есть ключ электронной подписи, выберите "За КЕП", найдите банк, который выдал вам ключ и файл на компьютере. В конце введите пароль, выданный банком.

При наличии логина и пароля - войдите по ним в поле "По логину".

2. Выберите раздел "Коммуникации с ПФУ". В раскрывающемся меню выберите "Запись на прием".

3. Откроется окно, в котором нужно нажать "Записаться на прием".

4. Выберите на странице орган фонда, адрес сервисного центра, тему (вопрос, по которому вы обращаетесь) и дату приема (год и месяц). Загрузите расписание по кнопке.

5. Нажмите на желаемую дату и часы приема. Свободные места отмечены зеленым цветом.

6. Подтвердите действие, нажав на "Записаться на прием".

Вы записаны на выбранное время и дату. По желанию распечатайте талон. Отсутствие талона не основание для отказа в приеме.

Посмотреть свои данные записи можно в разделе "Запись на прием", где появится поле "Мои записи на прием".

Ранее мы информировали, что минимальную пенсию в 2024 году повысят. Она составит 2361 гривну. Также повыситесь и прожиточный минимум, который составит 2920 гривен. В 2023 году прожиточный минимум и пенсию не повышали.

Кроме того, Кабмин решил внедрить комплексную реформу пенсионной системы. Средняя пенсия, по словам премьера, составит 6 тысяч гривен.