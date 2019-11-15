Кабмін проголосував за безвіз з Маршалловими островами

Кабінет міністрів України на засіданні проголосував за безвізовий режим з Маршалловими островами Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра Кабміну Дмитра Дубілета.

Зазначається, що Кабінет міністрів схвалив безвізовий режим з тихоокеанською державою в Мікронезії - Маршаллові острови.

"... на засіданні Кабміну ми проголосували за рішення про введення безвиза з Маршалловыми островами", - написав Дубілет.

Відзначимо, що після його підписання, українці і громадяни островів зможуть прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, Україна та Маршаллові острови ще в 2018 році продовжували роботу над спрощенням режиму поїздок для громадян. Зокрема, 25 вересня 2018 року під час 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у м. Нью-Йорк міністри закордонних справ України та Маршаллових островів Павло Клімкін та Джон Сілк провели зустріч.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін планує домовитися з Великобританією і Канадою про спрощення існуючого режиму поїздок у 2020 році. В уряді анонсували, що в найближчі п'ять років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не представляють імміграційної загрози країні.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців. За його словами, це необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.