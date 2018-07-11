Кабмін прогнозує зростання ВВП України до 4 трлн гривень в 2019

Уряд схвалив прогноз розвитку України на 2019-2021

Кабінет міністрів України прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до 4 трлн гривень в 2019 році. Копія схваленого Прогнозу соціального і економічного розвитку України на 2019-2021 роки є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, прогноз розроблено за трьома сценаріями і ґрунтується на аналізі розвитку економіки протягом останніх трьох років. Перший сценарій - базовий, який є продовженням закладеного в бюджет на 2018. Другий сценарій включає позитивні та негативні ефекти після реалізації складних реформ, третій - збігається з першим, але передбачає гірші зовнішні умови і більш повільне зростання зовнішніх торговельних партнерів.

Таким чином, уряд за різними сценаріями передбачає зростання ВВП в наступному році до 3 946,9 млрд гривень (зростання 3%), 4 004,1 млрд гривень (зростання 4,1%) і 3 982,9 (зростання 1,1%).

На 2020 рік прогнозується зростання ВВП до 4 450,9 млрд гривень, 4 609 млрд гривень і 4 502,6 млрд гривень. На 2021 відповідно - 4 972,6 млрд гривень, 5 223,9 млрд гривень і 5 045,3 млрд гривень.

Крім того, споживчі ціни за трьома сценаріями в середньому до попереднього року на 2019 передбачають зростання на 8,7%, 9,7% і 12,8%. Ціни промислових виробників зростуть на 10,1%, 10,5% і 14,8% відповідно.

Фото: основні прогнозні макропоказники на 2019-2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в I кварталі 2018 українська економіка прискорила зростання до 3,1% в річному вимірі. У порівнянні з попереднім кварталом зростання ВВП склало 0,9%. Також відзначимо, що ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль