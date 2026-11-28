Решение касается предприятий, срок действия критического статуса которых истек после введения октябрьских изменений или истекает до 20 декабря 2026 включительно.

При этом до указанной даты продлевается и действие отсрочок их работников, оформленных через портал "Дия". В то же время, новые условия не распространяются на компании, чей статус был отменен или он подлежит аннулированию.

В Минобороны отмечают, что бронирование не будут продлеваться автоматически - работодатели должны самостоятельно передать документы через "Дию". Необходимый для этого технический функционал Минцифры должен обеспечить в течение пяти дней.

Кроме того, к 20 декабря компании должны привести количество забронированных сотрудников к установленному порогу в 95%.

В этот переходный период правительство отменило обязательный 10-дневный срок для корректировки списков и ответственность за его нарушение.

Также для предприятий оборонно-промышленного комплекса в решениях Минобороны больше не будут указывать конкретное количество подлежащих бронированию людей - теперь они смогут бронировать до 95% военнообязанных без фиксированного числового лимита.

Отдельно правительство усилило контроль за соблюдением критериев критичности.

Теперь Координационный центр сможет пересматривать статус предприятий на основании документально подтвержденных обращений от Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности относительно систематического уклонения от уплаты НДС или налога на доходы физических лиц.