Решение распространяется на предприятия, учреждения и организации, по которым государственные органы согласовали критерии определения критически важными с Координационным центром организации бронирования военнообязанных.

Речь идет о случаях, когда срок действия статуса критически важного предприятия или отсрочки его работников истекает ранее 20 декабря 2026 года. Также продолжение касается решений и бронирований, срок которых уже истек в период между вступлением в силу постановлений №1328 и №1452.

Для предприятий, срок действия решений о критичности которых завершился в этот период, не будет применяться требование подтверждения соответствующего статуса. В то же время, продолжение не распространяется на решения, которые отменили или должны отменить в соответствии с постановлением №1328 или другими нормами законодательства.

Что должны сделать предприятия до 20 декабря

Постановление также устанавливает требования для руководителей критически важных предприятий, представительств донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи, входящих в список, утвержденный Секретариатом Кабмина.

До 20 декабря они должны привести количество забронированных работников в соответствие с обновленными требованиями порядка бронирования. В течение этого периода соответствующие нормы порядка не будут применяться.

Отдельную задачу правительство поставило перед Министерством цифровой трансформации. В течение пяти дней после вступления в силу постановления ведомство должно обеспечить возможность бронирования через портал "Действие" работников указанных предприятий, учреждений и организаций.

При этом перевод таких забронированных работников на специальный военный учет будет производиться без учета срока, предусмотренного пунктом 29 порядка бронирования.

Какие еще изменения предполагает постановление

Документ также вносит изменения в порядок бронирования военнообязанных, утвержденный постановлением Кабмина №76 от 27 января 2023 года, и положение о Координационном центре.

В частности, если предприятие признают критически важным отдельным решением Кабмина, количество военнообязанных, которые оно сможет забронировать, по результатам рассмотрения Координационного центра будет определять сама организация.

Кроме того, правительство уточнило способ подтверждения согласования критериев критичности. Теперь его можно будет удостоверять не только протоколом заседания Координационного центра, но и выдержкой из него, заверенным секретарем центра.

Еще одно изменение касается полномочий Координационного центра. К ним добавили рассмотрение обращений Государственной налоговой службы и/или Бюро экономической безопасности в отношении предприятий, которые могут систематически использовать схемы уклонения от налогов.

Речь идет об обнаружении и документальном подтверждении признаков уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и/или налога на доходы физических лиц.