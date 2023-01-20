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Кабмин назначил временного госсекретаря МВД

Фото: и.о. госсекретаря МВД Украины Инна Ящук (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Кабинет Министров Украины временно возложил обязанности государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины на Инну Ящук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Инна Ящук заменит на этом посту погибшего в Броварской авиакатастрофе госсекретаря Юрия Лубковича.

До сих пор она занимала должность директора департамента образования, науки и спорта МВД Украины.

На днях РБК-Украина сообщало, что Министерство внутренних дел Украины совместно с правоохранительными органами попытаются как можно быстрее установить причины авиакатастрофа в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД.

Ранее были опубликованы имена экипажа и пассажиров, погибших в авиакатастрофе.

РБК-Украина собрала всю информацию об авиакатастрофе, которая уже известна.

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Министерство внутренних дел Украины