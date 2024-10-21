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Кабмин назначил нового главу правления УЗ: что известно

Понедельник 21 октября 2024 14:17
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Кабмин назначил нового главу правления УЗ: что известно Фото: Александр Перцовский (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Нина Еланская

Кабинет министров Украины назначил Александра Перцовского новым главой правления АО "Укрзализныця". До этого он работал в компании с 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Решение было принято еще 18 октября. Известно, что Александр Перцовский был назначен на должность главы правления УЗ сроком на три года.

До этого Перцовский работал в компании с 2020 года и отвечал за пассажирское направление.

Также отмечается, что Евгений Лященкояк, занимавший пост главы правления с марта 2023 года, останется членом правления до конца марта 2025 года.

Вместе с тем, с должностей членов правления были уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин. Кабмин также уполномочил наблюдательный совет подписать новый контракт с Перцовским.

Что еще известно об Александре Перцовском

До нового назначения он занимал должность члена правления УЗ, где отвечал за пассажирское направление.

До работы в "Укрзализныце" он работал первым заместителем генерального директора АО "Укрпочта" с 2016 по 2020 годы.

Еще раньше, с 2010 по 2016 год он работал на управленческих должностях в Deutsche Post DHL Group в США и Сингапуре.

Напомним, что эксглава правления УЗ Евгений Лященко ранее написал заявление об увольнении. Согласно решению Кабмина, он останется членом правления компании до конца марта 2025 года.

В прошлом месяце Александр Камышин был назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци". Соответствующее распоряжение Кабмина набрало 26 сентября 2024 года.

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Укрзализныця
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