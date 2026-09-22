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НДС для ФОП таки введут: Минфин раскрыл, от какого оборота будут платить налог

20:51 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
НДС для ФОП таки введут: Минфин раскрыл, от какого оборота будут платить налог Фото: предприниматель работает за ноутбуком в кафе (Getty Images)
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Предпринимателей планируют обязать уплачивать НДС после превышения годового оборота в 85 тысяч евро. Для Украины это более 4 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам заместителя министра финансов Украины Светланы Воробей, введение НДС для ФОП связано не только с решениями украинской власти, но и с евроинтеграционными обязательствами Украины.

"НДС для ФОП - это не выдумка Министерства финансов. Это не выдумка Налоговой, это не выдумка Верховной Рады. НДС для ФОП - это требование 112-й директивы, регламентирующей администрирование налога на добавленную стоимость в странах ЕС", - заявила Воробей.

В то же время она отметила, что Украине удалось договориться с международными партнерами о максимально высоком возможном пороге - 85 тысяч евро .

Таким образом, обязанность регистрироваться плательщиком НДС планируется распространить на ФОП, чей годовой оборот будет превышать эту сумму.

Напомним, в июле МВФ согласовал перенос сроков введения НДС для физлиц-предпринимателей на один год.

Введение НДС для плательщиков упрощенной системы налогообложения является одним из обязательств Украины перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

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