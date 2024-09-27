Кабмин назначил экс-мэра Житомира главой Госагенства восстановления

"Кабинетом Министров Украины назначен Сухомлин Сергей Иванович Председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - написал Мельничук.

Что предшествовало

19 сентября стало известно, что городской голова Житомира Сергей Сухомлин решил досрочно сложить полномочия – депутаты городского совета единогласно поддержали его отставку.

По словам самого Сухомлина, это "сложное решение, которое принималось несколько недель".

"Я пока не могу сказать в связи с чем оно принимается, чуть позже, пожалуй, на следующей неделе, смогу все рассказать. Я точно не оставляю Житомир. Думаю, сможем помогать Житомиру еще больше", - сказал он.

Он также рассказал, что имел планы вступить в ВСУ, однако ему поступило другое предложение. Какая именно – он тогда не рассказал.

Напомним, 10 июня Мустафа Найем в своих соцсетях написал, что покидает пост главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины . А уже 18 июня Кабмин уволил его с должности.

По словам Найема, он решился на такой шаг из-за "системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять полномочия". Он заявил, что с ноября 2023 года он и команда Госагентства восстановления сталкивались с сопротивлением и противодействием. О каком сопротивлении идет речь – чиновник не рассказал.

Более подробно о скандале и реакции Кабмина можете узнать в материале РБК-Украина .

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