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Уряд залучив посередника для закупівлі вакцин COVID-19 за кредитні кошти ЄІБ

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Україна, Середа 03 листопада 2021 17:28
Уряд залучив посередника для закупівлі вакцин COVID-19 за кредитні кошти ЄІБ Фото: вакцини проти COVID-19 закуплять через посередника CROWN AGENTS LIMITED
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо фінансування закупівлі вакцини проти COVID-19 за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. До закупівлі буде залучена спеціалізована організація Краун Ейджентс Лімітед (CROWN AGENTS LIMITED).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 3 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, CROWN AGENTS LIMITED вже визначена Кабміном як така, що здійснює закупівлю вакцини проти COVID-19, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення за бюджетні кошти.

Водночас у переліку кредитів від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів передбачено 1,66 млрд гривень за програмою Міністерства охорони здоров’я.

Автори проекту зазначають, що залучення CROWN AGENTS LIMITED, "яка вже спеціалізується на здійсненні закупівлі вакцини проти COVID-19 є ефективним та задовільним з позиції Європейського інвестиційного банку (викладеній в листі від 09.07.2021) для покращення організаційних процесів, розподілу ресурсів, врахування потенціалу та досвіду".

Розмір вартості послуг спеціалізованої організації становить орієнтовно 1% від вартості закупленої вакцини проти COVID-19, витрати на логістику плануються у розмірі від 0,7 до 3,3% від вартості закупленої вакцини проти COVID-19 (у залежності від потреби застосування холодового ланцюга з наднизькими температурами).

Документом передбачена можливість попередньої оплати на строк не більше 9 місяців за послуги, пов’язані із закупівлею вакцини проти COVID-19 за кредитні кошти у рамках спільного з ЄІБ проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".

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Кабінет Міністрів України Вакцина
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