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Кабмин привлек посредника для закупки вакцин COVID-19 за кредитные средства ЕИБ

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Украина, Среда 03 ноября 2021 17:28
Кабмин привлек посредника для закупки вакцин COVID-19 за кредитные средства ЕИБ Фото: вакцины против COVID-19 закупят через посредника CROWN AGENTS LIMITED
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление о закупке вакцины против COVID-19 за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. К закупке будет привлечена специализированная организация Краун Эйджентс Лимитед (CROWN AGENTS LIMITED).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 3 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, CROWN AGENTS LIMITED уже определена Кабмином для закупки вакцины против COVID-19, лекарственных средств и медицинских изделий для вакцинации населения за бюджетные средства.

В то же время в перечне кредитов от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных проектов предусмотрено 1,66 млрд гривен по программе Министерства здравоохранения.

Авторы проекта отмечают, что привлечение CROWN AGENTS LIMITED, "которая уже специализируется на закупке вакцины против COVID-19 является эффективным и удовлетворительным с позиции Европейского инвестиционного банка (изложенной в письме от 09.07.2021) для улучшения организационных процессов, распределения ресурсов, учета потенциала и опыта".

Размер стоимости услуг специализированной организации составляет ориентировочно 1% от стоимости закупленной вакцины против COVID-19, расходы на логистику планируются в размере от 0,7 до 3,3% от стоимости закупленной вакцины против COVID-19 (в зависимости от потребности применения холодовой цепи с сверхнизкими температурами).

Документом предусмотрена возможность предварительной оплаты на срок не более 9 месяцев за услуги, связанные с закупкой вакцины против COVID-19 за кредитные средства в рамках совместного с ЕИБ проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

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Кабинет Министров Украины Вакцина
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