Уряд призупинив вступ України до міжнародних організацій

Кабінет міністрів України заборонив ініціювання пропозицій щодо вступу до міжнародних організацій, умови членства в яких передбачають сплату внесків. Зміни до постанови від 11 жовтня 2016 року 710 "Про ефективне використання державних коштів" ухвалені 20 травня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Постановою передбачається "припинення ініціювання пропозицій щодо вступу до міжнародних організацій, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяг затверджених на цю мету бюджетних призначень".

Постановою також оновлений перелік першочергових платежів, що здійснюються Державною казначейського службою.

До переліку включені платежі:

на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами та дефіциту коштів Пенсійного фону;

на соціальне забезпечення;

на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

на національну безпеку і оборону, у тому числі пов`язаними з проведенням операції Об'єднаних сил тощо.

Натомість із переліку першочергових платежів виключені платежі на поточні трансферти населенню; оплату видатків, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату тощо.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної казначейської служби України, доходи державного бюджету України за квітень 2020 року становили 103,9 млрд грн, що на 11,6% або на 13,6 млрд грн менше плану (117,6 млрд грн). Майже половину з цієї суми виплатив НБУ за рахунок свого прибутку за 2019 рік.