Кабмін прийняв стратегію по ремонту доріг на 2020 рік

У середу, 15 січня, Кабінет міністрів прийняв стратегію по ремонту доріг в Україні на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, на 2020-й рік у Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн.

"З них на дороги 31,5 млрд грн - це бюджетні кошти. Плюс 20,5 млрд грн - кошти міжнародних організацій. Ми ставимо амбітну мету - за рік побудувати та відремонтувати не менше 4 тисяч кілометрів доріг", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше глава "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що "Укравтодор" спільно з урядом і Міністерством фінансів "знайшов можливість збільшити бюджет на ремонт і будівництво доріг майже 20 млрд". За його словами, ці гроші дозволять істотно наростити обсяги запланованих робіт.

Як повідомляло РБК-Україна, радник прем'єр-міністра Юрій Голік заявив, що обласні державні адміністрації не змогли освоїти кошти, виділені на ремонт автодоріг. До кінця року у Дорожньому фонді залишається невикористаних 2,8 млрд гривень.

Також повідомлялося, що в грудні "Укравтодор" отримав 1 млрд грн на ремонт доріг завдяки зміцненню гривні й внаслідок економії на погашення валютних кредитів.