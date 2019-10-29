Екс-глава НКРЕКП розповів, чому змушений ховатися від МВС

Фото: Дмитро Вовк (uacrisis.org)

Вовк був оголошений в розшук у серпні поточного року

Екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк розповів, чому залишив Україну разом з сім'єю. Про це він говорив в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 25 жовтня.

"Причини дуже прості. Я не хочу брати участь у судилищі. Останні 3 роки суспільству, не побоюся цього слова, "втюхувався" міф про Роттердам+. Суть його зводилася до того, що, нібито, будь-яке зростання тарифів є корупцією... За 2,5 роки розслідування НАБУ сказало, що насправді лише частина є корупційною. І всі їхні докази вже сипляться в суді. Розуміючи той ажіотаж, який є навколо цієї теми, я прийняв рішення, що потрібно перебувати в тій країні, де закон і справедливість мають значення", - заявив Вовк.

Нагадаємо, 8 серпня 2019 року Вовк був оголошений в розшук за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).