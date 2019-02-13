Кабмін прийняв ще одне рішення для "єдиного вікна" на митниці

З переліку видів контролю виключили екологічний та радіологічний контроль

Кабинет министров Украины на заседании 13 февраля принял еще одно решение для внедрения "единого окна" на таможне. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что правительство внесло изменения в положение о пунктах пропуска через государственную границу и пункты контроля для внедрения механизма "единое окно" на таможне. Таким образом, обновлен перечень видов контроля, которые в определенных законодательством случаях проводятся в пунктах пропуска, и приведен в соответствие с Таможенным кодексом и другими законодательными актами.

В частности, исключен санитарно-карантинный, экологический, радиологический контроль, а также контроль за перемещением культурных ценностей через государственную границу.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в сентябре президент Петр Порошенко подписал закон о введении механизма "единого окна" на таможне.

Ранее также стало известно, что на таможне отменили 15 документов для оформления товаров. Декларанты получили возможность путем внесения в декларацию уведомить таможню о том, что на товары не распространяются соответствующие запреты и ограничения.