Кабмін припинив повноваження окремих членів спостережної ради держбанків

Кабінет міністрів України припинив повноваження деяких членів наглядової ради "Ощадбанку" і "Укрексімбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства фінансів.

Уряд припинив повноваження членів наглядової ради "Ощадбанку": Аджунера Шевка, Грінченко Олексія, Білака Даніеля, Власова Дмитра, Олексія Резнікова; а також члена наглядової ради "Укрексімбанку" Торстена Пауля.

"Кабінет Міністрів України, керуючись законом україни "Про банки і банківську діяльність", змушений достроково припинити повноваження членів наглядової ради", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з рішенням Національним банком України, який відмовив у погодженні на посаду членів наглядової ради державних банків від 15 серпня.

Нагадаємо, в Україні монети номіналом 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом. За повідомленням НБУ, з 1 жовтня монети не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу.