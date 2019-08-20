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НБУ відхилив кандидатуру голови наглядової ради Укрексімбанку

Новини » Економіка    20.08.2019 - 12:22
НБУ відхилив кандидатуру голови наглядової ради Укрексімбанку
Фото: Торстен Пауль (facebook com Adv Вondarenko)

Регулятор вимагає заміни кандидатури Торстена Пауля

Національний банк України (НБУ) відмовив у погодженні кандидатури незалежного директора, голови наглядової ради державного АТ "Укрексімбанк" Торстена Пауля і вимагатиме заміни його кандидатури відповідно до закону. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ після розгляду пакету документів, а також тестування та співбесід з п'ятьма (з дев'яти) членів наглядової ради АТ "Укрексімбанк".

Водночас регулятор вирішив погодити таких осіб:

  • Вікторію Страхову (представника держави від президента України).
  • Юрія Буцу (представника держави від Кабінету міністрів України).

Позитивними є також результати тестування та співбесіди, проведених з незалежними директорами - Оляною Гордієнко та Сергієм Коновцем. Остаточні рішення щодо них будуть прийняті після усунення окремих зауважень до поданих документів, повідомили в НБУ.

Рішення щодо решти членів наглядової ради будуть прийняті після проходження ними тестування та співбесіди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України (НБУ), Міністерство фінансів України перевіряють нового голову наглядової ради державного "Укрексімбанку" австрійця Торстена Пауля на причетність до приховування факту володіння фірмою на Кіпрі.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) відмовився погоджувати кандидатури більшості новообраних членів наглядової ради АТ "Ощадбанк" и вимагає замінити їх.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України наприкінці травня погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк".

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