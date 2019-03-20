Кабмін припинив повноваження одного з членів наглядової ради "Нафтогазу"

Уряд достроково припинив контракт зі Стівеном Хейсомом

Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Стівена Хейсома. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, Хейсома обрали незалежним членом наглядової ради у грудні 2017 року, але в листопаді 2018 в листі НАК містилася відмова Хейсома прийняти призначення. У березні 2018 року наглядова рада вже зверталася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з питання необхідності припинення повноважень члена наглядової ради. Розпорядження підготовлено для можливості розпочати пошук нового кандидата.

Фото: розпорядження про звільнення Хейсома

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наглядова рада "Нафтогазу" просить Кабмін зберегти правління в нинішньому складі, крім двох осіб. Зокрема, пропонується припинити повноваження членів правління Олега Прохоренка та Юрія Колбушкіна.

Відзначимо, в інтерв'ю РБК-Україна голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав пропозицію наглядової ради щодо нового контракту "розумним компромісом".