Кабмін має намір звільнити незалежного члена спостережної ради "Нафтогазу"

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Підготовлено проект розпорядження Кабміну про звільнення Стівена Хейсома

Кабінет міністрів планує звільнити незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Стівена Хейсома. Про це йдеться в проекті розпорядження Кабміну, копію якого має в своєму розпорядженні РБК-Україна.

"Протягом 2018 року Стівен Хейсом не здійснював повноваження незалежного директора спостережної ради компанії, не підписав контракт і не надав декларацію про незалежність. Тому наглядова рада звернулася до Кабміну з проханням припинити його повноваження", - пояснили РБК-Україна в прес-службі "Нафтогаз України".

Згідно з пояснювальною запискою до проекту рішення, звільнити Стівена Хейсома пропонує спостережна рада НАК "Нафтогаз України". Пояснювальна записка підписана першим віце-прем'єром - міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим.

Нагадаємо, спостережна рада НАК "Нафтогаз України" подала до Кабінету міністрів пропозиції щодо персонального склад правління компанії. Спостережна рада просить зберегти складу правління "Нафтогазу". При цьому пропонується припинити повноваження членів правління Олега Прохоренка та Юрія Колбушкіна, а також призначити нових членів правління Ярослава Теклюка і Андрія Хоменка.