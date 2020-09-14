Кабмін презентував проект держбюджету-2021: основні показники

Кабінет міністрів очікує, що економіка України зросте у 2021 році на 4,6%, а номінальний ВВП становитиме 4 505,9 млрд грн. Відповідний прогноз закладений у проекті державного бюджету на наступний рік.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації бюджету, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект заснований на макроекономічному прогнозі, який був прийнятий урядом у липні цього року.

Як зазначив Марченко, зростання доходів очікується на рівні 9,4%. Доходи складуть 1 трлн 071,1 млрд грн, витрати 1 трлн 350 млрд грн. Дефіцит - 270 млрд грн.

"Ми знизили рівень дефіциту порівняно з поточним роком на 1,5% - до 6%", - сказав він.

За його словами, в наступному році не планується підвищення податків. Перерозподіл через ВВП через бюджет знижується до 23,5%.

Згідно з проектом, мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.

Крім того, в документі закладено зростання середньозваженого посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, також на 30% - з 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень.

У проекті також закладено зростання середньої зарплати до 13632 гривень у 2021 році. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1% в 2021 році.

За прогнозом уряду, інфляція у 2021 році прискориться до 7,3%.

При цьому рівень безробіття складе 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

Проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці липня Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% в 2021 році, на 4,3% в 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

У прогнозі були змінені параметри державних соціальних стандартів щодо визначення мінімальної середньозваженої заробітної плати в 2021 році на рівні 6250 гривень (двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень).

Нагадаємо, згідно зі зміненим макропрогнозу, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%.%