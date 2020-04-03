Кабмін приписав пенсіонерам перебувати на самоізоляції

Кабінет міністрів на час карантину в Україні приписав усім пенсіонерам перебувати на самоізоляції. Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Зокрема, українців, які досягли 60-річного віку, визначили до категорії осіб, які повинні знаходитися на самоізоляції. Виняток становлять лише ті, які задіяні в заходах щодо запобігання COVID-19 або забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

У той же час тим, хто заявив про неможливість забезпечення турботи про них в період самоізоляції, дозволяється відвідування магазинів і аптек, які знаходяться на відстані не більше 2 кілометрів за умови використання засобів індивідуального захисту.

Крім того, до категорії людей на самоізоляції включені контактні особи хворих на коронавірус і ті, стосовно яких є підозра на інфікування, а також заражені з легкою формою перебігу хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі окупованого Донбасу та Криму, які в'їжджають на підконтрольну території, поряд з іншими приїжджими зобов'яжуть проходити обсервацію.

Відзначимо, сьогодні Кабінет міністрів посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.