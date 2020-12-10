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Кабмін надав "Укренерго" держгарантії за кредитами на 11 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України надав НЕК "Укренерго" державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань. Сума гарантій становить 11,3 млрд гривень.

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Постанова схвалена урядом 9 грудня та розміщена на Урядовому порталі.

Згідно з постановою уряду, НЕК "Укренерго" отримає у 2020 році державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами у банків державного сектору з метою погашення заборгованості перед державним підприємством "Гарантований покупець".

Державні гарантії надаються для забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника за запозиченнями, сума яких не перевищує 11,3 млрд гривень, ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 25 листопада визначив механізм надання державних гарантій за кредитами малому бізнесу на 5 млрд гривень.

Кабінет міністрів України затвердив умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) на 5 млрд гривень.

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