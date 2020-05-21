Кабмін запропонував Раді порядок проведення медіації в Україні

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ухвалити законопроект №3504 "Про медіацію". На даний момент закон опрацьовується у комітеті.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документом пропонується визначити правові засади та порядок проведення медіації в Україні. Процедура буде застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Передбачається, що фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

Вона буде проводитися за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності; конфіденційності; незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора; самовизначення та рівності прав сторін медіації.

Набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами. При цьому підготовка у сфері медіації становитиме не менше як 90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання, та включатиме теоретичні знання та практичні навички щодо принципів, порядку та методик проведення медіації, правового регулювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів та врегулювання конфліктів (спорів).

Пропонується встановити, що підготовку у сфері медіації здійснюватимуть заклади освіти, а також організації, що забезпечують проведення медіації, об’єднання медіаторів, суб’єкти господарювання будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, що мають право надавати послуги у сфері медіації або організовувати їх надання відповідно до законодавства.

Також проектом передбачається визначити права та обов’язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації, а також вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації.

Нагадаємо, наприкінці лютого Рада провалила в другому читанні законопроект №3665 "Про медіацію". Зокрема, в залі не вистачило голосів за прийняття документа в другому читанні і за направлення його на доопрацювання у профільний комітет.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2016 року Верховна рада підтримала за основу законопроект №3665 "Про медіацію". Однак в цілому його так і не ухвалили.

Додамо, в грудні 2016 року міністр юстиції Павло Петренко під час зустрічі зі студентами прогнозував, що інститут медіації з'явиться в Україні в 2017 році.