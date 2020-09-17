Кабмін запропонував прирівняти електронні сигарети до звичайних

Кабінет міністрів пропонує включити для цілей оподаткування тютюнові вироби для електричного нагрівання до визначення поняття "тютюнові вироби". Також пропонується врегулювати повноважень Державної податкової служби та Державної митної служби щодо здійснення контролю за обігом таких виробів.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (проект №4101).

Згідно з проектом закону, пропонується таке визначення для збору акцизного податку:

"Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням - вироби із вмістом промислово обробленого тютюну, які не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування та використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігрівачем з електронним управлінням до температури, за якої не відбувається процесу горіння (згорання) виробу та виділення тютюнового диму".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об’єктом оподаткування транспортним податком. Поріг пропонується зменшити з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року.

Відзначимо, Кабінет міністрів України пропонує завершити з 1 січня 2021 року дію мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок бізнесу, який був введений на період карантину.