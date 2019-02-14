Кабмін пропонує ВР ратифікувати угоду про співробітництво у сфері розвитку з Туреччиною

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття закону сприятиме поглибленню технічного та фінансового співробітництва між країнами

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №0214 "Про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької республіки". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ВР.

Документ був зареєстрований у парламенті 12 лютого 2019 року.

Очікується, що прийняття закону створить організаційно-правові засади співробітництва між країнами у сфері розвитку, сприяння впровадженню проектів (програм) технічного (у формі передачі ноу-хау, підготовки кадрів, консультування та надання послуг, постачання обладнання і матеріалів, впровадження нових технологій, необхідних для успішного виконання проектів або програм) і фінансового (у формі грантів для фінансування постачання товарів, обладнання та матеріалів, а також виконання робіт та надання послуг, необхідних для успішного виконання проектів або програм) співробітництва.

Також угодою передбачається створення Офісу координації програм ТІКА в Україні.

Так, одним із суб’єктів виконання зазначеного міжнародного договору України буде Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Коло інших суб’єктів виконання цієї угоди визначатиметься у залежності від виду співробітництва в рамках зазначеної угоди.

Отже, прийняття закону ратифікує угоду про співробітництво у сфері розвитку між урядами Україна та Туреччини, підписану 3 листопада 2018 року у Стамбулі.

Нагадаємо, на початку листопада 2018 року українська та турецька сторони на засіданні Стратегічної ради високого рівня в Стамбулі підписали ряд важливих двосторонніх договорів.

Як писало РБК-Україна, у Стамбулі представники України і Туреччини домовилися про посилення міжрегіонального співробітництва та збільшення товарообігу між країнами.

Додамо, президент Петро Порошенко заявив, що співпраця України і Туреччини в оборонно-технічний сфері є взаємовигідною і продуктивною.