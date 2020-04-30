Кабмін пропонує ВР зміни до держбюджету-2020 щодо кредитів

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №3419 "Про внесення зміни до статті 6 закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Проектом пропонується зміна до закону про бюджет-2020 у частині надання державних гарантій за рішенням Кабінету міністрів України в забезпечення часткового (до 80%) виконання зобов’язань пулу (портфеля) суб'єктів господарювання - резидентів України перед кредитором. За надання державних гарантій на портфельній основі кредитори, у забезпечення зобов’язань перед якими надаються такі гарантії, мають вносити плату до держбюджету України у розмірі, визначеному урядом.

У пояснювальній записці до законопроекту підкреслюється, що інструмент портфельних гарантій є надійним, внаслідок чого ймовірність настання гарантійних випадків і витрат держбюджету буде мінімальною.

"Доходи бюджету збільшаться на суму внесеної плати за гарантію. Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться у межах граничного обсягу надання державних гарантій, який не може перевищувати 3 відсотків планових доходів загального фонду державного бюджету", - вказано у записці.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів на своєму засіданні підтримав законопроект, який пропонує ввести механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельній основі).

Як писало РБК-Україна, українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу.