Кабмін пропонує, щоб УЗ сплатила дивіденди не пізніше 31 грудня через карантин

Фото: УЗ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд схвалив відповідний проект закону

Кабінет міністрів пропонує, щоб акціонерне товариство "Укрзалізниця" сплатило дивіденди не пізніше 31 грудня 2020 року з огляду на карантин. Уряд схвалив на своєму засіданні відповідний проект закону.

Про це написав депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Кабмін розглянув проект закону України, згідно з яким у зв'язку з карантином Укрзалізниця сплачуватиме дивіденди не пізніше 31 грудня 2020 року", - зазначив парламентар.

Такі зміни пропонують внести до ЗУ "Про управління об'єктами державної власності".

Зазначимо, дивіденди виплачуються з чистого прибутку товариства, причому як звітного періоду, так і з прибутку минулих років. Розмір і терміни виплати визначаються на зборах акціонерів (учасників).

"За результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році та прийнятого рішення про нарахування дивідендів "Українська залізниця" сплачує дивіденди… не пізніше 31 грудня 2020 року. На суму таких коштів, сплачених до 31 грудня 2020 року, не нараховується пеня", - вказано у тексті закону.

Нагадаємо, щомісячні збитки акціонерного товариства "Укрзалізниця" через карантин зростуть як мінімум у півтора-два рази, але підвищення тарифів на пасажирські перевезення УЗ поки не ініціюватиме.

Як писало РБК-Україна, 1 червня "Укрзалізниця" запустила перші поїзди після 75 днів карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк