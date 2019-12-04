Кабмін пропонує спростити отримання дозволу на тимчасове проживання

Кабінет міністрів України внесе до Верховної ради законопроект, який передбачає спрощення отримання довідки про тимчасове проживання в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

Як повідомляє нардеп, уряд планує спростити отримання дозволу на тимчасове проживання в Україні громадянам країн, які мають безвізовий режим з Україною.

Наразі даний законопрект не зареєстрований в парламенті.



Фото: законопроект Кабміну

Нагадаємо, раніше Україна та Маршалові острови підписали угоду про спрощення візового режиму між країнами. Документ був підписаний тимчасовим повіреним у справах України в США Андрієм Ваневським і послом Маршаллових островів в США Джеральдом Закіосом.

Крім того, Україна підписала з Аргентиною угоду про продовження терміну безвізового перебування громадян вдвічі. Так, термін безвізового перебування громадян було збільшено з 90 днів протягом року до 90 днів протягом 180 днів. Також сторони обговорили широке коло питань порядку денного українсько-аргентинських відносин.

Крім того, уряд планує домовитися з Британією та Канадою про спрощення існуючого режиму поїздок в 2020 році. Кабмін анонсував, що в найближчі п'ять років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не представляють імміграційної загрози країні.