Україна і Маршаллові острови підписали угоду про безвіз

Ілюстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Українцям достатньо мати український закордонний паспорт, щоб перебувати на території Маршаллових островів

У посольстві України в США відбулася церемонія підписання угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловыми островами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в США.

Документ був підписаний тимчасовим повіреним у справах України в США Андрієм Ваневським і послом Маршаллових островів в США Джеральдом Закіосом.

"Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Маршаллові острови – це держава, яка знаходиться посередині самісінького Тихого океану між Гаваями та Філіппінами і перебуває в асоціації зі Сполученими Штатами Америки.

Цього року Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів, зайнявши 43 місце з показником у 126 країн, в які українці можуть потрапити без віз. Нагадаємо, 15 листопада Кабінет міністрів України на засіданні проголосував за безвізовий режим з Маршалловими островами.

Україна і Маршаллові острови ще в 2018 році проводили роботу над спрощенням режиму поїздок для громадян. Зокрема, 25 вересня 2018 року під час 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку міністри закордонних справ України і Маршаллових островів Павло Клімкін і Джон Сілк провели зустріч.