Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги та скасувати держгарантії

Нормами законопроекту пропонується скасувати державну гарантію на вклади фізичних осіб в Ощадбанку та поширити механізм гарантування вкладів фізичних осіб на вкладників банку.

При цьому пропонується, що після входження Ощадбанк до Фонду держава протягом шести місяців продовжить гарантувати усі раніше залучені вклади. Це стосується тієї частини, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом за рахунок Фонду (зараз 200 тисяч гривень).

Також проектом закону пропонується встановити для Ощадбанку розмір початкового збору до Фонду на рівні 1% свого регулятивного капіталу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону, зараз проводиться робота стосовно залучення Європейського банку реконструкції та розвитку до капіталу Ощадбанку, передумовою якого має стати повноцінна участь Ощадбанку у системі гарантування вкладів фізичних осіб.