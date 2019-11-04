Кабмін пропонує Раді відкрити українцям доступ в кадастри

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію на сайті парламенту.

Відповідний проект закону з'явився у Раді ще 1 листопада, однак текст документу було опубліковано лише у понеділок, 4 листопада.

Проектом пропонується встановити правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних; визначити принципи створення та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

Також передбачається забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних та даних кадастрів; сформувати сучасну систему забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації та забезпечити відкриття в інтернеті геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами-монополістами.

У пояснювальній записці зазначається, що для створення такої інфраструктури будуть використані наявні геопросторові дані та метадані, вже створені органами державного управління.

Геопросторові дані створюються за результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, створення держкадастрів, реєстрів усіх видів та моніторингу навколишнього природного середовища, передбачених видатками Державного бюджету на відповідний рік.

"Фінансування робіт із створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних пропонується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законом", - вказано у записці.

При цьому передбачається, що у зв’язку із припиненням плати за пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об’єктів кадастру та оприлюдненням цих відомостей у відкритому доступі надходження до державного бюджету України зменшаться на 114 тис. 760 грн у рік (за даними 2018 року). А компенсувати цей розмір надходжень до держбюджету планується за рахунок скорочення штату апарату Держгеокадастру чи його територіальних органів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив уряду забезпечити громадянам доступ до державних кадастрів.

Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відкрила розширені дані про земельні ділянки.