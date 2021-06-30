Кабмін пропонує витратити на забезпечення українців питною водою майже 30 млрд гривень

На реалізацію заходів програми за п'ять років потрібно 28,6 млрд гривень, з яких 19,9 млрд гривень - з державного бюджету, 11,6 млрд гривень - з інших джерел.

Нова програма повинна замінити програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, станом на сьогодні показник охоплення міст послугами централізованого водопостачанням практично в усіх областях становить майже 100%, за виключенням двох областей (Львівської - 95% та Чернівецької 91%).

Так, всього по Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів.

Разом із тим тільки 69% населення маються доступ до систем централізованого водопостачання, а 48%5 - до систем централізованого водовідведення. Подача води за графіком та використання привізної води здійснюється у 9 областях України, а це майже 270 тис. осіб.

"Існуючі системи централізованого водовідведення вкрай застарілі, і побудовані з врахуванням значної перспективи на постійне збільшення обсягів з стічних вод. Однак за останні 20 років обсяги стічних вод зменшуються, що призводить до неоптимальних режимів роботи насосного та очисного обладнання, їх прискореного зносу та додаткових витрат підприємств питного і водопостачання та централізованого водовідведення на електроенергію", - йдеться в документі.