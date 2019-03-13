Кабмін пропонує змінити порядок затвердження місцевих податків

Ініціатива розроблена для наповнення бази порталу Фіскальної служби

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, которым предлагается изменение порядка утверждения местных налогов. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Предложенный законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс, которые позволят улучшить администрирование местных налогов и сборов, а также введут единую форму информации о ставках и льготах местных налогов, что обеспечит подачу ее органам в электронном виде для наполнения информационной базы портала Фискальной службы.

Отметим, на сегодня органы местного самоуправления обязаны подавать в контролирующие органы копии решений о налогах, но не определенными оставались требования относительно их формата, а также формы и способов их подачи. На практике же органы местного самоуправления принимают решения в произвольной форме, что исключает любую систематизацию ставок местных налогов и сборов, и, соответственно, наполнение электронной базы.

Фото: законопроект Минфина

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров одобрил запуск реформы по разделению Государственной фискальной службы.

Предполагается, что уже в 2019 году в Украине появятся отдельные налоговая и таможенная службы.