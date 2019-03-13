ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін пропонує змінити порядок затвердження місцевих податків

Новини » Фінанси    13.03.2019 - 13:39
Кабмін пропонує змінити порядок затвердження місцевих податків
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Ініціатива розроблена для наповнення бази порталу Фіскальної служби

Кабінет міністрів України підтримав законопроект, яким пропонується зміна порядку затвердження місцевих податків. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Запропонований законопроект вносить зміни до Податкового кодексу, які дозволять поліпшити адміністрування місцевих податків і зборів, а також запровадять єдину форму інформації про ставки та пільги місцевих податків, що забезпечить подачу її органам в електронному вигляді для наповнення інформаційної бази порталу Фіскальної служби.

Зазначимо, на сьогодні органи місцевого самоврядування зобов'язані подавати до контролюючих органів копії рішень про податки, але не визначеними залишалися вимоги щодо їх формату, а також форми і способів їх подачі. На практиці ж органи місцевого самоврядування приймають рішення у довільній формі, що виключає будь-яку систематизацію ставок місцевих податків і зборів, і, відповідно, наповнення електронної бази.

 

Фото: законопроект Мінфіну

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів схвалив запуск реформи щодо розділення Державної фіскальної служби.

Передбачається, що вже в 2019 році в Україні з'являться окремі податкова і митна служби.

 

Україна різко скоротила торгівлю з країнами СНД
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДФСПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся