Кабмін дозволить АЗС підняти ціни на бензин та ДТ на 60 копійок

Кабінет міністрів планує внести зміни до методики визначення середньої оптової ціни на бензин та дизельне пальне. Від цієї ціни АЗС можуть встановлювати свої надбавки.

Згідно з приблизними розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину та 61 копійку для дизельного пального.

До методики розрахунку додадуть "витрати на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені зовнішньоекономічним договором (контрактом) у сумі 27 долар за тонну".

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 гривень і дизельного палива на рівні 20,89 гривень. З урахуванням націнки стеля роздрібної ціни на АЗС була встановлена на рівні 30,22 гривень для бензину і 27,89 гривень для дизельного палива.

За новими розрахунками, з початку червня з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 гривень за літр, дизельного палива - 27,91 гривень за літр.