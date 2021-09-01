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В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки

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Київ, Середа 01 вересня 2021 16:18
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Стипендії в Україні цього року будуть підвищені. При чому в деяких випадках більш ніж в два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

"Уряд ухвалить зміни щодо розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів фахової передвищої освіти та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть підвищені", - прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, стипендії у студентів закладів профтехосвіти виростуть в 2,5 рази, а у студентів вузів - мінімум в 1,5 рази.

Відзначимо, на сьогодні мінімальна академічна стипендія в навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації становить 1 300 гривень на місяць, тобто, за словами Шмигаль, може вирости майже до 2 000 гривень.

Звичайна стипендія в закладах профтехосвіти становить 490 гривень, тобто після підвищення може піднятися до понад 1 225 гривень.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
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