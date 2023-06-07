Кабмин вернулся к идее создания полноценного фондового рынка для пенсионной реформы

Согласно сообщению, премьер-министр Украины Денис Шмігаль провел совещание по созданию национального механизма по биржевой торговле на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Шмігаль подчеркнул, что создание в Украине полноценного рынка капитала является неотъемлемой составляющей введения обязательной накопительной пенсии.

"Уже есть подписанный меморандум с Американской торговой палатой и USAID. Необходимо переходить к практическим шагам - создание инфраструктуры фондового рынка. Привлечение к этому проект международных партнеров поможет внедрить лучший опыт и практики", - отметил премьер-министр.

Меморандум по USAID

Напомним, в июне 2021 года Кабинет министров подписал Меморандум о взаимопонимании с ЕБРР, Американской торговой палатой в Украине и USAID, предусматривающий создание национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

После этого о проекте почти ничего не сообщалось.

Пенсионная реформа

В апреле 2023 года в Верховную раду внесен новый законопроект о пенсионной реформе руководства фракции "Слуга народа". Он предусматривает обязательное участие в системе пенсионного накопительного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников.

Согласно проекту, работодатели будут платить 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году, 2% в 2025 году от размера заработной платы работников, а из государственного бюджета будет поступать софинансирование на паритетных началах.

В то же время основным препятствием для пенсионной реформы остается отсутствие полноценного фондового рынка и инструментов, позволяющих сохранить пенсионные средства. Пока только ОВГЗ могут теоретически дать большую доходность, чем инфляция.