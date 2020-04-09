Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним

Кабінет міністрів України постановив, що перебування осіб на обсервації через пандемію коронавірусу є безкоштовним, крім харчування. Про це йдеться в постанові уряду.

Так, Кабмін визначив, що за доставку на обсервацію осіб і організації їх харчування відповідає місцева влада. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція і Національна гвардія забезпечують супровід транспорту до місць обсервації і порядок на території обсерваторів.

Адміністрація місця обсервації забезпечує підготовку місця обсервації до прийому осіб і створення умов їх перебування. Адміністрація зобов'язана стежить за дотриманням вимог інфекційного контролю, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту при обслуговуванні осіб, що перебувають на обсервації.

Під час двотижневого карантину в ізоляторах громадянам можна передавати пакети з продуктами. Однак, алкогольні напої заборонено передавати і вживати під час обсервації.

Після завершення карантину люди повинні дістатися свого місця проживання своїм коштом.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни на постанову про запобігання поширенню коронавіруса, яким вводяться більш жорсткі обмеження на період карантину.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в разі ухилення від проходження обов'язкової обсервації буде жорстко каратися.