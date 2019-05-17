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Кабмін доручить Держаудитслужбі перевірити дороги Луганської області


Гройсман зазначив, що доручення про перевірку підготують до середи

Кабінет міністрів України надасть доручення Державній аудиторській службі провести перевірку доріг Луганської області. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, доручення має бути підготоване до середи.

"Я дам доручення до середи підготувати доручення. Якщо потрібно, то це буде доручення уряду в середу про направлення до Державної аудиторської служби на перевірку всього дорожнього господарства Луганської області", - заявив глава Кабміну.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні підвищили вимоги до якості асфальту на автомагістралях.

Зокрема, зміни до Державних будівельних норм вимагають на міжнародних автомобільних дорогах I-ї категорії використовувати спеціальні перевантажувачі при укладанні асфальтобетонного покриття, які вирівнюють температуру і склад асфальтобетонної суміші.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна залучить у 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів - капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

Додамо, на ремонт і будівництво доріг державного значення у 2019 році буде направлено 19 млрд гривень.

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