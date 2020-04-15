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Кабмін доручив центрам зайнятості пришвидшувати виплати допомоги по безробіттю

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 14:34
Кабмін доручив центрам зайнятості пришвидшувати виплати допомоги по безробіттю
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мінекономіки доручено надати центрам зайнятості відповідні інструкції

Глава Кабінету міністрів України Денис Шмигаль доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості всі інструкції, щоб пришвидшити виплату допомоги по тимчасовому безробіттю на період карантину через пандемію коронавірусу. Про це він написав у своєму Telegram.

Глава уряду підкреслив, що порівняно з докарантинним періодом, кількість звернень до відповідних служб зросла в 10 разів.

"Уряд спростив процедуру подання документів до центрів зайнятості, тому закликаємо усіх, хто втратив роботу в період карантину, реєструватися і надалі", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості України спростила процедуру подачі документів до центрів зайнятості для реєстрації безробітних. У відомстві зазначили, що потрібно заповнити дві заяви: про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

Як писало РБК-Україна, в змінах до державного бюджету на 2020 рік Верховна рада України визначила порядок виплати допомоги по безробіттю на період карантину через пандемію коронавірусу.

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