Кабмін доручив до кінця березня подати документи щодо Реєстру ветеранів

Документи для запуску Реєстру ветеранів мають подати до 25 березня

Кабинет министров Украины поручил профильным ведомствам до конца месяца подать документы для запуска Единого государственного реестра ветеранов войны. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство поручило Министерству ветеранов, Минсоцполитики, Минобороны, МВД, Минэкономразвития и другим ведомствам согласовать план подготовки документов для создания Реестра ветеранов. До 25 марта их необходимо подать на рассмотрение Кабинета министров.

Фото: план реализации закона о реестре ветеранов

Напомним, президент Украины Петр Порошенко одобрил создание Единого госреестра ветеранов в феврале 2019 года. Реестр создается для учета ветеранов, реализации льгот и других социальных гарантий, а также для администрирования потребностей ветеранов и координации органов власти в вопросе их социальной защиты.

Отметим, ранее министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что ведомство начнет работу на полную мощность, когда будет сформировано на 30%. Сегодня, 13 марта, на заседании правительства ей назначили двух заместителей.