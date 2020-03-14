Уряд поки не прийняв рішення щодо обмеження перетину КПВВ на Донбасі

Кабінет міністрів поки не ухвалив рішення щодо заборони на перетину КПВВ на Донбасі. Про це сказав голова державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, передає кореспондент РБК-Україна.

"По лінії розмежування (щодо перетину КПВВ на Донбасі - ред.) рішення ще на стадії вирішення. Ще поки що немає рішення", - заявив Дейнеко.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд на сьогоднішньому засіданні планує закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня.

Як повідомляло РБК-Україна, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня повністю припиняється авіасполучення і пасажирські перевезення.

Відзначимо, раніше голова Держприкордонслужби Сергей Дейнеко заявив, що на період карантину в Україні 107 пунктів пропуску призупиняють роботу.

Нагадаємо, станом на 13:00 14 березня в Україні зареєстровано та лабораторно підтверджені випадки COVID-19: у Чернівецькій області - два випадки та в Житомирській - один (летальний) випадок.